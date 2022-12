Regionali Campania, Gubitosa (M5S): "Non accettiamo imposizioni" Il vicepresidente del Movimento: "No a sommatorie di voti: temi al centro"

"A differenza di come funzionava anni fa il M5s ha uno statuto e delle stanze in cui si decide. Il M5s non accetta imposizioni di nomi e vuole mettere al centro i temi. Non faremo mai un'alleanza per sommare i voti e vincere, noi metteremo al centro i temi". Lo ha detto Michele Gubitosa, vicepresidente del M5s a Skytg24, rispondendo alla domanda su possibili alleanze alle elezioni regionali.