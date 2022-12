Nusco non dimentica il figlio più illustre e dedica una strada a Ciriaco De Mita "Coltivare la memoria di un grande statista": l'omaggio di Rotondi, Bassolino e delle istituzioni

La strada sulla quale amava passeggiare ora porta il suo nome: Nusco ha intitolato la via principale del paese, quella di fronte al municipio, a Ciriaco De Mita. L'ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia Cristiana, poi sindaco per due mandati del comune che ha reso famoso in tutto il mondo.

L'emozione di Antonio Bassolino e Gianfranco Rotondi

Alla cerimonia erano presenti tanti che hanno condiviso il suo percorso politico ed umano, non solo nello scudocrociato ma anche chi ha militato in altri partiti o era animato da diverse ideologie. "Trovo bellissimo e straordinario che se ne sia andato da sindaco, segno della passione che lo ha accompagnato fino alla fine. Venivo qui a Nusco dove ho imparato tanto dal confronto con Ciriaco De Mita", l'appassionato ricordo di Antonio Bassolino.

Ad aprire gli interventi istituzionali è stato il deputato Gianfranco Rotondi: "De Mita e Bianco se ne vanno insieme, per una curiosa sincronia. Non so questo abbia un significato, lo chiederemo al Signore... Ma De Mita direbbe che la Dc non muore con loro, perché - come ha ricordato il presidente - il popolarismo è stata comunque la sola cultura uscita vincente dal '900".

Per i familiari del leader di Nusco è quasi impossibile trattenere l'emozione: alla cerimonia non ci sono i "big" nazionali, ma tutte le istituzioni locali. Dalla chiesa alle forze dell'ordine, dagli amministratori locali ai manager. Soprattutto, tanta gente comune che a Ciriaco ha voluto bene.

Il ricordo degli studenti in parole e musica

Ad impreziosire la manifestazione la presenza degli studenti delle scuole, a testimonianza di quanto il messaggio - ed il lascito - di De Mita accompagni diverse generazioni. Un ricordo sotto forma di parole e musica per gli studenti che lo hanno ricordato, rendendogli omaggio.

La commozione dei familiari

Ad intrattenersi con i giornalisti è stata la figlia di Ciriaco De Mita, Antonia: "L'amore è il messaggio principale che arriva da questa piazza. Lui l'aveva detto: "morirò suonando la mia chitarra", e così è stato. Se n'è andato facendo il sindaco, venendo eletto anche per il secondo mandato. Poteva fare altro, eppure ha voluto continuare fino a 94 anni con l'affetto e il sostegno di tanti".