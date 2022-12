Festa: "Ad Avellino arriva l'Università". Cipriano: "Soliti annunci" Il capogruppo dell'opposizione: soliti annunci approssimativi e in programma solo tre corsi

"Una buona notizia travolta dalla solita approssimazione. Da oggi Avellino è Università, annunciano i megafoni. Incuriosito dall’incontenibile retorica Festiana, cerco di capire.". Così Luca Cipriano in un post commenta l 'annuncio del sindaco Gianluca Festa di oggi, che programma per il nuovo anno l'arrivo ad Avellino dell'Università.

"Sembra che dal prossimo settembre 3 Corsi universitari dell’ateneo di Fisciano si terranno in città. Tre corsi Tre. - spiega Cipriano-.Bene, ottimo… ma sempre tre corsi sono. E intanto Avellino è Università. Napoli, Salerno tremate. Avete le ore contate. L’annuncio prosegue: tra 8 mesi i Corsi si terranno nella sede del Comune (ma il Sindaco non lo aveva “venduto” alla Guardia di Finanza ???…boh) che si sposterà nel Victor Hugo (attualmente in restauro e quindi non disponibile) e a Palazzo De Peruta (attualmente occupato dai Giudici di Pace, poi completamente da restaurare… e quindi non disponibile). Tutto in 8 mesi.

Forse, a questo punto, sarebbe meglio chiuderlo il Comune, tanto nell’idea di qualcuno la democrazia è solo un inutile fastidio. Se questa è la portata della svolta storica, epocale, rivoluzionaria va comunque segnalato che Avellino è Università già da decenni… dato che in città esistono da decenni un Conservatorio (Università con una media di 1000 iscritti l’anno) e il Corso di laurea di Enologia della Federico II di Napoli (Università di eccellenza didattica).

Ma anche, in passato, i Corsi di laurea in medicina ospitati dall’ospedale Moscati e il Corso di laurea triennale dell’Accademia Nazionale della Danza ospitato al Teatro Gesualdo.

Ma non conta. La svolta è adesso. E non conta se tutto è confuso, disorganizzato e indefinito. La retorica di palazzo annuncia la rivoluzione.Serietà, sobrietà e verità sono valori sconosciuti. Avellino è ben lontana dal suo riscatto. Peccato.".