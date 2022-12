"Festa vive di annunci, vogliamo costruire una vera alternativa" Le anime della sinistra gettano le basi per un'alleanza verso le amministrative

“Abbiamo perso il conto degli annunci di Festa, dobbiamo organizzare un'alternativa credibile a questa amministrazione”. Le forze progressiste della sinistra mettono la prima pietra per un alleanza solida verso le prossime amministrative ad Avellino.

"Festa vive di soli annunci e di troppa approssimazione. Io sono rimasto al Dino Park, speriamo che questa non sia la Dino University – ironizza Giancarlo Giordano sull'ultimo annuncio del primo cittadino – Scherzi a parte non vedo una progettualità anche e soprattutto dal punto di vista urbanistico per poter ospitare studenti ed essere un polo universitario. Sono molto scettico, mi sembrano solo iniziative per illudere e poi disilludere la gente".

Il progetto dell'Università fa arrabbiare anche il segretario del pd Nello Pizza. “Da avcocato posso dire che fino a poco tempo fa Palazzo di Città doveva essere la nostra casa, ora scopro che lì ci andrà l'Università insomma. Se ci toglie anche Palazzo De Peruta restiamo senza casa”.

Per Nando Picariello è ora di replicare l'asse 5 Stelle-Sinistra che ha portato alla vittoria di Rino Buonopane a palazzo Caracciolo. “Sarà il primo di una serie di confronti, vogliamo aprirci alla città e alle associazioni e intercettare i veri bisogni della gente".