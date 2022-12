Sanità, Rotondi a De Luca: "Basta con il vecchio gioco dello scaricabarile" Il deputato avellinese : "Se vuole maggior coordinamento con il governo non ha che da chiederlo"

"E’ sempre gradita la visita in Irpinia del governatore Vincenzo De Luca. Spiace però che egli si eserciti nell’antico e consunto giochino dello scaricabarile col governo nazionale sulla grave situazione di disagio esiste nella sanità campana. Se avverte l’esigenza di un maggiore coordinamento col governo nazionale, non ha che da chiederlo. La delegazione parlamentare eletta in Irpinia è unitariamente a disposizione, penso al di là dei colori politici". Così in una nota il deputato avellinese Gianfranco Rotondi.