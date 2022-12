Pratola Serra, "Ecco perché abbiamo abbandonato l'aula" Secondo il gruppo terra Nuova la convocazione e la seduta di consiglio comunale non sono valide

Nella giornata di ieri, Giovedì 29 Dicembre 2022, si è svolta la seduta di Consiglio Comunale di Pratola Serra con all’ordine del giorno la esposizione delle linee programmatiche della nuova Amministrazione e una serie di adempimenti tecnici da approvare entro la data del 31 Dicembre. Nell’avviso di convocazione non era presente il punto relativo alla Lettura e approvazione dei Verbali della seduta precedente del 15 Dicembre dove, tra le altre cose, era stata eccepita dal nostro Gruppo una presunta condizione di ineleggibilità di uno dei consiglieri di maggioranza.

Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale di Pratola Serra prevede, all’art. 32 comma 2, che al primo punto all’ordine del giorno deve essere trattata la “Lettura e l’approvazione dei verbali della seduta precedente”

Considerato che, a tutt’oggi, non sono state ancora pubblicate le delibere di Consiglio Comunale del 15 Dicembre 2022 sull’Albo pretorio on line del sito del Comune di Pratola Serra e, pertanto, risultando impossibile verificare, prima della seduta consiliare del 29 Dicembre, la corrispondenza tra quanto detto e quanto scritto, il gruppo consiliare di minoranza TERRA NUOVA ha ritenuto non valide nè la convocazione nè la seduta del Consiglio Comunale e quindi ha deciso di abbandonare l’Aula Consiliare e non partecipare ai lavori.

Alla luce di tutto ciò abbiamo deciso di investire della questione le Autorità competenti in quanto l’omessa conoscenza e approvazione di atti propedeutici allo svolgimento della seduta di Consiglio comunale del 29 Dicembre, rappresenta una grave violazione del diritto del Consigliere Comunale di esercitare il proprio compito di controllo e verifica dell’azione amministrativa.