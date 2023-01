Congresso Pd, arriva Bonaccini: moltissime le adesioni in Irpinia Verso le primarie del 19 febbraio a sostegno del governatore emiliano anche Buonopane e Pizza

Tutti con Bonaccini al congresso nazionale Pd. Dopo che anche il governatore campano Vincenzo De Luca ha detto sì al suo omologo emiliano, anche in Irpinia si costituisce il gruppo “Energia Irpina per Bonaccini”.

Domenica 8 gennaio 2023, il candidato alla segreteria del Pd sarà al Viva Hotel, ad Avellino. Il governatore dell'Emilia Romagna fa tappa in alcune città del Sud Italia: oltre Napoli, tra il 7 e l'8 gennaio Bonaccini andrà anche a Lecce, Taranto, Potenza e Matera. Il tour rientra in una grande iniziativa politica del candidato dem per rilanciare il confronto, sia interno che esterno al partito, e dialogare con associazioni, politici locali e cittadini in attesa delle primarie del Pd previste per il 19 febbraio.

E sono molte le adesioni che il governatore dell'Emilia Romagna sta conquistando in Campania, e in Irpinia, da parte di amministratori e dirigenti del Pd.

Ad Avellino chiaro e conclamato il sostegno de presidente della Provincia Rizieri Buonopane, che ha fortemente voluto l'incontro dell'8 gennaio, ma anche il segretario dem di Via Tagliamento, Nello Pizza, insieme ai suoi tre vice Guerriero, Ciarcia e Di Guglielmo, così come sembra ormai scontato il sostegno del consigliere regionale Maurizio Petracca e dell'ex presdiente del consiglio regionale Rosetta D’Amelio. Con Bonaccini anche Roberta Santaniello, membro della direzione nazionale e il senatore Enzo De Luca.

Tra i supporter irpini, anche il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo e con lui Mimmo Landi, Antonio Guancia e Lello Barbarisi, e molti altri amministratori irpini tutti aderenti al gruppo “Energia Irpina per Bonaccini”.