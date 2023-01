PD, verso il congresso: ad Avellino arriva Bonaccini. Petracca: Si volta pagina Domenica in città il candidato alla segreteria nazionale. Petracca: occasione preziosa

"La vicenda del congresso nazionale del Pd non è rilevante solo per il nostro partito, ma lo è per l’Italia e per la politica italiana in genere. Abbiamo l’occasione di riconfigurare il partito, di individuare temi, interlocutori, metodi e strategie. Non possiamo permetterci il lusso di sciupare questa opportunità. Di questo ho avuto modo di confrontarmi con Stefano Bonaccini candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico ". Così il consigliere regionale dei dem Maurizio Petracca.

"Abbiamo approfondito tematiche sulle quali il Pd deve necessariamente qualificare la propria azione politica, quali il Mezzogiorno, le aree interne, il grande tema dei diritti.Continueremo a confrontarci ad Avellino, domenica, 8 gennaio, in occasione dell'incontro con Bonaccini.

Il congresso è un appuntamento con la storia che attende la Campania, che interessa da vicino l’Irpinia.

Invito, perciò, tutti coloro che auspicano un ritorno della politica ed un recupero della funzione e del ruolo dei partiti nel nostro sistema politico domenica, 8 gennaio, alle ore 17.00 al Viva Hotel di Avellino a partecipare all'incontro con Stefano Bonaccini. Iniziamo a scrivere insieme una nuova pagina del Pd, del centrosinistra, della politica italiana. ".