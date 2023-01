PD. Ricciardi: "Far crescere nuova generazione politica" L'intervento del deputato irpino all'assemblea nazionale dem

"Abbiamo il dovere di rivendicare con orgoglio quello che siamo, la costruzione faticosa di questa comunità che è l'insieme di tante storie e culture. Abbiamo bisogno di tornare alla formazione politica; io sono testimonianza di una generazione politica che ha vissuto quando i partiti consentivano a persone come me, sono il primo laureato della mia famiglia, di girare il Paese senza sentire lo svantaggio sociale delle condizioni dalla quale venivo".

Così Toni Ricciardi, deputato irpino del Pd, nel corso del suo intervento all'Assemblea Nazionale, pone l'accento sulla necessità di favorire le condizioni per il rinnovamento della classe dirigente del partito.

"La crescita delle nuove generazioni, il far sentire vivo e possibile l'ascensore sociale lo si fa destinando quelle poche risorse che abbiamo per far venire fisicamente le ragazze e i ragazzi nei luoghi di incontro perché online, sul web, si possono costruire grandi operazioni ma che senza contenuto, idee, pensiero, restano bolle vuote. Restiamo uniti, seduti tutti allo stesso posto e affrontiamo le grandi questioni di questo tempo, dando forma e sostanza alle parole progressista e riformista. Dobbiamo concettualmente e dal punto di vista identitario correggere le perversioni di un mercato che non sa autoregolarsi. Se partiremo da questi pochi punti, se faremo queste cose potremmo rivendicare con forza l'orgoglio di una grande comunità politica e democratica". Conclude il deputato irpino del Pd.