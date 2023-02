Oltre la destra: ad Avellino la presentazione del volume sulla storia del Msi Interviene il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli

Sarà presentato ad Avellino, Sabato 4 febbraio 2023, alle ore 10.00, presso il Circolo della stampa di Corso Vittorio Emanuele , il libro Oltre la destra, pubblicato dalla Casa editrice Ecclettica. Ad organizzare la presentazione del volume, che ripercorre e riscopre la storia degli uomini e delle idee del Movimento Sociale Italiano, ha il Circolo territoriale di Fratelli d’Italia Avellino ritenendo di stretta attualità la tematica e di rilevante valenza storica l’argomento e l’opera degli autori.

La discussione sarà aperta con i saluti del commissario cittadino Vincenzo Quintarelli e moderata dal giornalista Alessandro Sansoni. Parteciperanno tre dei dieci autori ed in particolare Francesco Carlesi, Gherardo Marenghi e Francesco Guarente. Le conclusioni della presentazione saranno affidate al Sen. Sergio Rastrelli.

"L’intento è di recuperare il messaggio di politici, giuristi, sindacalisti e intellettuali come Giorgio Almirante, Gaetano Rasi, Giano Accame, Ernesto Massi, Pino Rauti, e Teodoro Buontempo che combatterono in una vera e propria trincea culturale, portando un contributo sul piano delle proposte concrete. Uomini che scrissero pagine importanti, spesso ancora attuali; la cui profondità sembrava andare spesso oltre le etichette del momento, quindi "oltre la destra" come appunto sintetizza Gennaro Maglieri. Si trattava, come scrisse Rasi, «di destra politica, non economica; di destra dinamica di ordine sociale e non di cristallizzazione dei privilegi; destra che persegue l'ordine morale e giuridico come azione etica, certezza del diritto, e recupero del senso dello Stato e della Nazione".