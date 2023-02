"Basta mortificare l'Irpinia", Fratelli d'Italia rilancia la sfida Il senatore Rastrelli: Avellino e l'Irpinia devono uscire dal commissariamento e far crescere FdI

Il Circolo Fratelli d'Italia di Avellino con l'evento del 4 - Febbraio - 2023 tenutosi al Circolo della Stampa sul tema "Oltre la destra" vuole dare inizio ad un ciclo di appuntamenti con dibattiti meritevoli ed tendenti ad una più educata partecipazione politica nel nostro territorio.

L'esperienza del su citato evento, preparato minuziosamente dal coordinamento cittadino e dai tanti giovani appartenenti, ha evidenziato tutte le potenzialità che il gruppo, in modo omogeneo, può esprimere infondendo nuova linfa così da aprire l'uscio a tutti coloro che intendono entrare nella loro casa anche se solo per visitarla.

Siamo ripartiti non solo perché siamo espressione del primo partito nazionale ma anche per condividere e ritornare, senza nostalgie, sul percorso politico della nostra città e della provincia; poiché l'Irpinia comprese le zone interne non venga ulteriormente mortificata, bensì difesa da una forte e capace classe politica.

Il senatore Sergio RASTRELLI nella sua intervista esprime, consapevole della sua lungimiranza politica, la necessità, da noi tutti condivisa, l'importanza che Avellino e l'Irpinia escano dal commissariamento poiché mature a contribuire alla crescita del partito in piena autonomia-

Cogliamo infine l’occasione per ringraziare i tanti amici, special modo quelli accorsi dalle aree interne, che ci hanno supportato con la loro presenza e ai quali diciamo che: ”SIAMO PRONTI"