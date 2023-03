"Festa non ha un progetto per il futuro, noi siamo qui per costruirlo" Prime manovre delle forze progressiste verso le amministrative ad Avellino

Le forze progressiste già guardano alle prossime amministrative di Avellino. Si sono ritrovati il segretario Pd Nello Pizza, gli attuali consiglieri di opposizione Iandolo, Picariello e Santoro, Generoso Picone e il mondo dell'associazionismo per tracciare un primo percorso di condivisione e lanciare la sfida al sindaco Festa.

Pizza: "L'alternativa a Festa c'è"

“Quella è partita già da un po’ di tempo - afferma il segretario provinciale dei dem Nello Pizza -. Oggi mettiamo un nuovo tassello. Un percorso che non nasce contro qualcuno se non per la città, per una proposta politica che sia innanzitutto credibile. L'obiettivo è indicare un progetto serio per la città che oggi naviga a vista. Il nome del candidato a sindaco paradossalmente è il primo e l’ultimo dei problemi - spiega ancora Pizza - bisogna trovare un’intesa sulle cose da fare. Questa città oggi non ha un progetto per il futuro noi siamo qui per costruirlo”.

Picariello: "Sociale e sostenibilità per rilanciare la città"

Sociale, sostenibilità e sviluppo gli assi su cui si punta per rilanciare Avellino. spiega il consigliere 5 Stelle Nando PIcariello. “Chiediamo una proposta politica che sia tarata sui temi dello sviluppo economico sostenibile, sulle questioni ambientali, sociali, su una rivisitazione dell’urbanistica, temi che Festa ha sempre trascurato”.

Si riorganizza anche il centrodestra

E anche il centrodestra si riorganizza. Tutto pronto per gli Stati generali del 25 e 26 marzo che si svolgeranno a Cassano. L’obiettivo è quello di radicare i partiti della coalizione sul territorio, soprattutto in vista delle amministrative che interesseranno molti Comuni e in prospettiva anche il capoluogo.