"Ad Avellino saremo protagonisti. Candidati di centrodestra senza ambiguità" Salvatore Vecchia fa chiarezza sulla coalizione verso il voto del 2024

Il centrodestra si riorganizza in Irpinia. Tutto pronto per gli Stati generali del 25 e 26 marzo che si svolgeranno a Cassano. L’obiettivo è quello di radicare i partiti della coalizione sul territorio, soprattutto in vista delle amministrative che interesseranno molti Comuni e in prospettiva anche il capoluogo.

“Nel 2024 ad Avellino vogliamo essere protagonisti - assicura il segretario della lega salvatore vecchia - Abbiamo avuto un primo incontro con tutti i partiti, le associazioni vicine al centrodestra e l’onorevole Rotondi e abbiamo avviato una prima e concreta discussione. Siamo già in una fase di scouting per i profili più idonei anche per la candidatura a sindaco. Nel 2024 il centrodestra vuole giocare una partita da protagonista”.

Le grandi manovre nei partiti sono di fatto già iniziate. Rumors non escludono la possibilità che il sindaco Festa strizzi l'occhio proprio al centrodestra, visti in particolare i rapporti con l'onorevole Rotondi. Vecchia risponde così a questa eventualità: “Credo che sia arrivato anche il momento di fare chiarezza. In una fase in cui tutte le partite si giocavano a sinistra e spesso questa coalizione assumeva, sia un ruolo di maggioranza sia di opposizione, oggi il centrodestra cerca di chiarire queste posizioni.La coalizione sosterrà chi si dichiarerà di centrodestra senza ambiguità”.