Assemblea Nazionale Più Europa: Bruno Gambardella eletto vicepresidente Prestigioso incarico per il dirigente irpino

L'assemblea nazionale di Più Europa, riunita a Roma il 15 e il 16 aprile, ha provveduto - tra l'altro - all'elezione dell'ufficio di presidenza e degli altri organismi statutari. L'irpino Bruno Gambardella, già dirigente nazionale del partito di Emma Bonino, è stato eletto dall'Assemblea vicepresidente vicario. "Sono grato al mio partito per la fiducia che oggi ha riposto in me. Rinnovo il mio impegno con +Europa, una comunità politica caratterizzata da straordinarie competenze, entusiasmo, intelligenza e tenacia. Ringrazio i compagni del gruppo di Avellino, in primis Alfonso Maria Gallo componente della Segreteria nazionale e Francesco Sodano, membro dell'assemblea nazionale, per la strada percorsa assieme e per quanto di utile proveremo ancora a fare anche per il nostro territorio", dichiara Bruno Gambardella.