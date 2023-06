Polo logistico Valle Ufita, il Pd scende in piazza il 7 giugno a Grottaminarda Segreteria provinciale allargata ai sindaci del territorio

Il partito democratico irpino scende in piazza per la difesa del territorio. La piazza è quella di Grottaminarda, l'appntamento è per mercoledi 7 giugno alle ore 17,30. Convocata la segreteria provinciale allargata ai sindaci con all'ordine del giorno la "Piattaforma logistica e lo sviluppo della valle Ufita: proposte, azioni e prospettive".

La questione del polo logistico che dovrebbe nascere a supporto dell’alta Capacità Napoli-Bari, è ritenuta da tutti una infrastruttura troppo importante per il futuro della comunità irpina.

Sull’ultima riunione al ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a Roma, è intervenuta anche la sezione del Partito democratico di Grottaminarda che esprime seria preoccupazione: " “Ci prendono ancora per i fondelli- dice Nicola Cataruozzolo, segretario locale-. Come, quando, e dove reperire i fondi per realizzare la piattaforma logistica integrata alla stazione Hirpinia, il governo non lo dice. Restano solo i 26 milioni già stanziati con D.M. 492/2021 per il polo logistico nella Zona Zes di Valle Ufita”. Pertanto si chiede “subito l’incarico al commissario Giosy Romano”.