Amministrative ad Avellino, il centrodestra: "Presto l'identikit del sindaco" I coordinatori cittadini: "Nessun accordo occulto o desistenze di fatto"

I coordinatori cittadini di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc e Verdi è Popolare, comunicano di essere già impegnati nell’allestimento di liste di partito da presentare alle prossime elezioni comunali di Avellino.

Nel solco tracciato con l’incontro dell’aprile scorso, alla presenza dei vertici provinciali dei partiti della coalizione, si ribadisce che il centrodestra sarà presente con i propri simboli e con più liste, a sostegno di un candidato sindaco scelto concordemente dagli organismi rappresentativi di partito. Si è, quindi, già impegnati nella costruzione di una coalizione in grado di partecipare e vincere la prossima tornata elettorale, come accade ormai in gran parte d’Italia, senza alcun accordo occulto o desistenze di fatto.

Associazioni e forze civiche alternative al Pd che pubblicamente si riconoscano nei programmi dell’alleanza di centrodestra, possono essere accolte nel processo di confronto e adesione, politica e ideale, in ogni fase della competizione elettorale. Ogni legittima ma differente scelta sarà, invece, da intendersi alternativa con tale percorso e quindi estranea al progetto immaginato dalla coalizione.

Nei prossimi giorni si avvieranno i primi incontri finalizzati a definire il percorso programmatico e progettuale e si procederà ad individuare l’identikit del futuro candidato sindaco, che avrà il compito di portare alla vittoria una alleanza coesa e determinata.