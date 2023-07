Tajani segretario generale, il plauso di Forza Italia Avellino Anna Maria Vecchione: "Porteremo avanti l'eredità di Berlusconi"

Il coordinamento cittadino di Avellino e l'avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione hanno accolto con entusiasmo la nomina di Antonio Tajani come segretario generale di Forza Italia, segnando così l'inizio dell'era post-Berlusconi.

Il coordinatore del partito ha sottolineato l'importanza di mantenere la leadership del "Cavaliere" e di trasformare i suoi sogni in realtà. Tajani si è definito prima di tutto un militante azzurro e ha assicurato di lavorare per il bene del partito e dei suoi ideali. Riguardo alla giustizia, ha dichiarato che il partito è garantista, ma non si posiziona contro i magistrati.

La nomina di Tajani è stata accolta positivamente all'interno del partito, e ricoprirà il ruolo di segretario generale fino al prossimo Congresso nazionale, previsto prima delle elezioni europee. Tuttavia, la carica di presidente rimarrà sempre a Silvio Berlusconi, il fondatore di Forza Italia.

"Mi considero prima di tutto una militante di Forza Italia, prima ancora che una segretaria nazionale. Non sono interessata ai titoli e ai privilegi. Tajani è amato per la sua signorilità, semplicità e concretezza", ha dichiarato l'avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, segretaria del coordinamento cittadino di Avellino. "Noi militanti abbiamo finalmente una guida che ci dona prestigio ed onore. Auguriamo a Tajani buon lavoro nel suo nuovo ruolo di segretario generale".

L'elezione di Tajani rappresenta un passo significativo per Forza Italia, che affronta una nuova fase senza la presenza diretta di Berlusconi alla guida del partito. Sarà interessante vedere come Tajani porterà avanti l'eredità e i valori del partito, mentre si prepara per il prossimo Congresso nazionale e le future sfide politiche, tra cui le elezioni europee.