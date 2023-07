Forza Italia Avellino, Alessia Castiglione entra nel partito La soddisfazione della coordinatrice cittadina, Annamaria Vecchione

Il coordinamento cittadino di Avellino, nella persona dell'avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, comunica la propria felicità per l'ingresso nella famiglia di Forza Italia dell'avvocato Alessia Castiglione. Come al solito, l'attenzione di Fulvio Martusciello al nostro territorio è massima e il nostro partito cresce con persone dal curriculum importante. Auguro ad Alessia un futuro in Forza Italia pieno di soddisfazioni.