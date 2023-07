Emilia Romagna, Ricciardi: "Da Figliuolo uscita sgrammaticata" "Cosi si fa da megafono alle idee antimeridionaliste della Lega"

"Mi meraviglio dell’uscita sgrammaticata e della finta non conoscenza della storia di una persona autorevole come il generale Figliuolo.

Evidentemente si sente in dovere di sostenere le teorie strampalate della Lega -suo grande sponsor- che tanto ha sguazzato sulla finta narrazione di una delle più immani tragedie della storia della Repubblica (3000 morti e 300000 sfollati). Ci sono i numeri a certificarlo, ma sono certo o almeno mi auguro che il generale li conosca.

Rilancio nuovamente la mia proposta per l’ istituzione della commissione d’inchiesta parlamentare perché quei fatti sono stati gestiti e, poi, analizzati male e oggi sono strumentalizzati, in modo ancor peggiore, da si dovrebbe occupare di ricostruire e non di fare il megafono delle idee antimeridionaliste della Lega. Mi aspetto che Figliuolo rettifichi le sue posizioni non degne se pronunciate da un servitore dello Stato. Dopodiché se è divenuto il servitore di un partito lo dica",

Lo scrive in una nota Toni Ricciardi, vicepresidente dei deputati del Pd.