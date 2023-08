Avellino, si arricchisce la squadra del centrodestra: nuove adesioni Primavera Meridionale annuncia new entry

Domani Sabato 5 Agosto alle ore 11 presso il bar “Plaza” di Piazza Liberta ad Avellino, l’associazione metapolitica Primavera Meridionale tiene una conferenza stampa per annunciare nuove importanti adesioni e illustrare le future iniziative. L’incontro sara anche l’occasione per fare il punto sulla visione strategica ed il posizionamento dell’associazione in merito alle prossime scadenze amministrative.