Forza Italia Avellino: "Sui rifiuti ennesima caduta di stile di Festa" La coordinatrice Anna Maria Vecchione: "La città è il dominio dei pochi"

Forza italia Coordinamento di Avellino deve evidenziare l'ennesima caduta di stile del sindaco di Avellino. E' evidente Il messaggio del sindaco che continua con la Storia degli amici ai vertici mentre la città è il dominio di pochi. Forza Italia ribadendo la sua posizione di opposizione a Festa prende le distanze e si oppone in maniera netta contro la società che gestirà il servizio rifiuti ad Avellino. Non bastano i concerti per mascherare il vero tonfo della città «La guiderà Santoli, già suo datore di lavoro e presidente della Del.Fes, insieme a lui anche chi lo sostiene apertamente sui social. I concerti dell’estate coprono il rumore del tonfo che farà il Capoluogo con questa scelta. Non mancherà il momento in cui le mosse operate dal sindaco evidenziaranno tutte le sue debolezze giuridiche e di buona amministrazione. Avellino non merita questo l'oblio per una città senza servizi ma nota x clientelismo ed assenza di meritocrazia , con confusione di ruoli " controllato" e controllore.