Summonte, nasce il circolo Pd intitolato a Sandro Pertini La segretaria è Annamaria Ambrosone

Questa mattina si è tenuta una significativa riunione che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella vita politica della comunità. Il Circolo Locale del Partito Democratico è stato ufficialmente costituito, raccogliendo l'entusiasmo e l'impegno di numerosi iscritti al partito e amministratori locali.

La riunione ha visto la partecipazione del vice-segretario provinciale del Partito Democratico, Vittorio Ciarcia, che ha sottolineato l'importanza della creazione di un ulteriore luogo di partecipazione politica nella comunità di Summonte. Ciarcia ha espresso la fiducia nella capacità del nuovo circolo di contribuire attivamente al dibattito politico e sociale locale.

Pur essendo impossibilitato a partecipare fisicamente a causa di un infortunio, il Sindaco di Summonte, Ivo Capone, ha colto l'opportunità di intervenire tramite videoconferenza. Nel suo intervento, il Sindaco ha evidenziato l'importanza di avere un circolo politico locale come ulteriore strumento di partecipazione alla vita politica e decisionale del territorio.

Numerosi sono stati gli interventi a favore della costituzione del circolo PD di Summonte. L'Assessore Virginia Dello Russo, il Capogruppo Carmine Cristiano e i Consiglieri Giovanni Testa e Raffaele Picariello hanno sottolineato il valore dell'impegno politico partecipativo e hanno espresso il loro pieno supporto alla nuova iniziativa.

Durante l'assemblea, i membri del comitato promotore e gli iscritti hanno avuto l'opportunità di prendere la parola. Annamaria Ambrosone, Antonella Guerriero e il giovane Ferruccio Capone hanno condiviso significativi interventi, sottolineando l'importanza di unire le forze per il bene della comunità di Summonte.

Al termine dell'assemblea è stata definita l’intitolazione del circolo e Sandro Pertini ed è stato eletto il direttivo, che è composto da:

Annamaria Ambrosone (Segretario)

Ferruccio Capone

Virginia Dello Russo

Antonella Guerriero

Letizia Testa

La neo-segretaria, Annamaria Ambrosone, ha espresso la sua gratitudine ai partecipanti per la fiducia accordata e si è detta entusiasta di iniziare a lavorare insieme alla sua squadra per questo nuovo momento di crescita per Summonte.

Il vice-segretario provinciale del Partito Democratico, Vittorio Ciarcia, ha espresso i suoi auguri al nuovo direttivo a nome del PD della Provincia di Avellino, sottolineando l'importanza di un impegno politico attivo e costruttivo.

Il Circolo Locale del Partito Democratico a Summonte si presenta come un'occasione unica per contribuire al progresso e alla crescita della comunità, attraverso un dialogo aperto, inclusivo e orientato al bene comune.