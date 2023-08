Avellino, quindici milioni per le fasce deboli. Preziosi: "Non è vero" La replica del consigliere di opposizione all'annuncio del primo cittadino

Solo poche ore fa il sindaco di Avellino Gianluca Festa aveva annunciato di aver stanziato 15 milioni di euro per il Piano di Zona. "Un aiuto importante – ha scritto il primo cittadino sui social - per le tante famiglie che vivono in condizioni disagevoli". "Notizia inesatta – replica il consigliere di minoranza Dino Preziosi - Festa confonde il Comune con l'Azienda speciale. Quei fondi ricomprendono tutti i comuni aderenti alla azienda speciale che ci mettono i soldi. Lui cerca di confondere il Comune con l'Azienda speciale, anche perché i 15 milioni non ci sono in bilancio e quindi mi chiedo come faccia ad impegnarli" - conclude Preziosi.