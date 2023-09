Ruggiero: Ariano è un vicolo cieco, ad Avellino sosterrò la riconferma di Festa E' quanto denuncia in una nota il dirigente provinciale di Fratelli d'Italia

“L'attività amministrativa che si registra al comune di Ariano Irpino è sempre più in un vicolo cieco”. E' quanto denuncia in una nota il dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, Carmine Ruggiero, già Presidente della Commissione comunale urbanistica e capogruppo di Fdi in Consiglio comunale, oltre che sub commissario Iacp di Avellino.



“Le proposte approvate durante la passata consiliatura in commissione sviluppo urbanistico e infrastrutturale - aggiunge Ruggiero - sono state dimenticate nel cassetto e la città del Tricolle è rimasta indietro.

Circostanza inaccettabile, trattandosi del più importante centro irpino dopo la città capoluogo. Eppure - osserva l'esponente di Fdi - avevamo lavorato affinché Ariano si espandesse verso Grottaminarda e cogliesse l’opportunità della Stazione Hirpinia.

Ricordo prima a me stesso e poi agli altri quali benefici sta portando questo progetto, anche in vista della Piattaforma logistica, non solo a Grottaminarda, ma anche ai comuni limitrofi, anche dal punto di vista della crescita economica e del respiro per le attività commerciali. Ariano, invece, resta tagliata fuori per l’inerzia dell’mministrazione Franza”.



Ruggiero poi analizza anche gli ultimi risvolti politici sul piano provinciale, cogliendo con soddisfazione la scelta del suo partito, Fratelli d’Italia, di organizzare la propria convention regionale nel capoluogo irpino.



“Il nostro - rimarca Ruggiero - è un partito, il primo in Italia, che è pronto a strutturarsi sul territorio, anche in ragione dell’adesione dell’onorevole Gianfranco Rotondi e della vicinanza espressa dall’onorevole Livio Pettito. Sono anni che il centrodestra in questa provincia stenta a decollare, nonostante possa beneficiare di un bacino di voti importante. Di tale circostanza deve fare il mea culpa la classe dirigente locale che c’è stata finora. Mi auguro che d’ora in poi tutti gli esponenti che hanno fin qui retto le sorti di Fdi possano dare una mano per costruire un partito organizzato sul territorio, in maniera tale da essere competitivi anche ai prossimi appuntamenti elettorali, a partire da quello del Comune capoluogo.



Ad Avellino - chiude Ruggiero - sosterrò la riconferma dell’ottimo sindaco Gianluca Festa, per poi guardare insieme alle regionali dove - sono certo - Fratelli d’Italia sarà in grado di esprimere il futuro Governatore”.