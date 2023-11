Avellino pronta per le elezioni provinciali: si definiscono le liste Ecco come si presenteranno i partiti all'appuntamento del 17 dicembre

Il countdown è iniziato per il rinnovo del Parlamentino di Palazzo Caracciolo ad Avellino, con il termine ultimo per le candidature fissato oggi e lunedì entro le 12. Il 17 dicembre, 1.410 amministratori irpini saranno chiamati alle urne per decidere il futuro della provincia. In questa fase cruciale, partiti e amministratori stanno definendo le loro strategie per conquistare una delle 12 ambite caselle disponibili.

Il Processo Elettorale

Il processo elettorale, che avrà luogo domenica 17 dicembre dalle 8 alle 20, vede sindaci e consiglieri d'Irpinia giocare un ruolo centrale nel determinare la composizione del nuovo consiglio provinciale. Le trattative tra gli schieramenti politici sembrano giungere a una conclusione.

Partito Democratico

Il Partito Democratico si presenta con Rizieri Buonopane, sindaco di Montella, già fascia azzurra. Nonostante il pieno sostegno agli uscenti, solo Luigi D'Angelis e Laura Cervinaro si candidano nuovamente, mentre l'ex segretaria Caterina Lengua resta fuori dalla lista. In posizione utile per l’elezione il capogruppo del capoluogo Ettore Iacovacci.

Fuori lista anche Costantino Giordano sindaco di Monteforte e Antonio Olivieri (eletto nel 2021 a sostegno dell’ex presidente Biancardi). Il primo cittadino di Monteforte, (rinviato a giudizio con le accuse di turbativa d’asta, estorsione aggravata e agevolazione dell’associazione a delinquere dal Gup del Tribunale di Avellino) ha deciso dunque di fare un passo indietro, anche se il pd aveva assunto la linea garantisca chiarendo di essere disponibile a ricandidare la fascia tricolore. Rinuncia alla candidatura anche il sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera. Per l’area Schlein il consigliere di Cesinali Claudio Petrozzelli, la responsabile della consulta Donne Antonella Esperto, Giovanni Biancardi, uscito dalla maggioranza ad Avella e vicino al sindaco di Monteforte, Luigi Cella (sindaco di Salza Irpina), la consigliera di Serino Roberta Muscati.

Per il centrodestra lista unica "Moderati e Conservatori per l'Irpinia"

La lista "Moderati e Conservatori per l'Irpinia" mette insieme Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Unione di Centro e Democrazia Cristiana con Rotondi. In campo Girolamo Giaquinto, sindaco di Montoro, e Pino Graziano, esponente del Vallo di Lauro. L'assessore Emanuela Pericolo in quota D'Agostino per Monteflcione, mentre il partito della Meoloni punta tutto su Vincenzo barrasso, consigliere comunale di Grottaminarda. Serafino Donnarumma di Torrioni per Udc.

Petitto - Festa: una lista "Davvero"

L'asse tra il sindaco di Avellino Gianluca Festa e il consigliere reginale dei Moderati Livio petitto esprimerà una lista con i consiglieri uscenti Diego Guerriero (consigliere Avellino) e Franco Mazzariello (Atripalda). Ne faranno parte anche Lucia Pescatore e Carmine Marinelli per il comune di Mercogliano e Gabriele Buonanno del comune di Solofra.

La "proposta civica" di Italia Viva

Una lista anche per “Proposta civica per l’Irpinia”, promossa dal consigliere in Regione di Italia Viva Enzo Alaia che elesse il maggior numero di consiglieri due anni fa (Biancardi, poi decaduto, Di Cecilia, Giaquinto, Graziano e Picone). Ha già detto che non correrà Beniamino Palmieri, coordinatore dei renziani irpini e sindaco di Montemarano.