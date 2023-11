Elezioni provinciali Avellino, Iannone: Fd'I in nessuna lista civica Il Commissario chiarisce: non sono state concordate candidature di nostri iscritti

“Le rese giornalistiche che parlano di una partecipazione di Fratelli d’Italia a liste civiche di centrodestra sono assolutamente infondate perché mai con la Presidenza Provinciale sono state concordate candidature di nostri iscritti. Non c’è centrodestra senza Fratelli d’Italia soprattutto in una elezione figlia di una psichiatrica legge che espropria i cittadini del voto e si consuma in una confusa dinamica di secondo livello in un territorio i cui comuni sono governati nella quasi totalità da Amministrazioni civiche”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania e Commissario Provinciale di Avellino.