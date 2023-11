Avellino verso il voto, Picariello: "Il candidato? Figura della società civile" I 5 Stelle decisi a dare un forte segnale di discontinuità amministrativa

Non solo le provinciali, ad Avellino già si respira aria di elezioni amministrative. Verso l’appuntamento di primavera gli schieramenti politici affilano le armi. Centrosinistra e centrodestra non hanno ancora rotto gli indugi sul candidato sindaco mentre il primo cittadino uscente Gianluca Festa, almeno al primo turno, correrà da solo sostenuto da liste civiche, così come nell'esperienza vittoriosa del 2019. Il centrosinistra ha avviato già da tempo un percorso condiviso di iniziative e programmi, in quel campo largo necessario per sconfiggere Festa. Il consigliere M5S Nando Picariello, già vicesindaco con Ciampi, cerca un netto segnale di discontinuità amministrativa. “Il percorso che stiamo portando avanti è estremamente interessante, la città ha bisogno di una svolta, ormai vive solo di feste festini ed eventi manca una programmazione seria. Noi ci stiamo impegnando alla ricerca di una figura di spessore, preferibilmente una personalità della società civile in grado di risollevare la città”.