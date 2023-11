Provinciali Avellino, Pizza: "Poche indicazioni politiche, sosteniamo Buonopane" A Palazzo Caracciolo presentata la lista del Pd

Elezioni provinciali, il Pd Avellino ha presentato la lista per l’elezione dei dodici componenti del Parlamentino di Palazzo Caracciolo in programma il 17 dicembre. "Le prospettive appaiono positive. Auspico che gli eletti rappresentino concretamente la voce del partito all'interno del Consiglio Provinciale" ha dichiarato il segretario provinciale Nello Pizza all'uscita da Palazzo Caracciolo.

Per quanto riguarda i consiglieri provinciali che hanno scelto di non ricandidarsi, Pizza ha chiarito: "La loro decisione è stata dettata da motivazioni personali. Ovviamente noi avevamo dato loro la precedenza attendendo la disponibilità. Di fatto, si sono ripresentati solo Luigi D'Angelis e Laura Cervinaro i cui nomi si aggiungono ad altri nuovi costituendo una lista che, mi auguro, ottenga i risultati sperati”.

"Le provinciali banco di prova per le amministrative del 2024? Non credo, si tratta di un'elezione di secondo livello quindi credo che ci siano poche indicazioni politiche, è un adempimento burocratico in un'istituzione destinata prossimamente a cambiar pelle. Ad ogni modo resta una prova elettorale e ci auguriamo che vada nel migliore dei modi per il nostro partito".