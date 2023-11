Avellino, domani 1 dicembre si presenta il nuovo partito dei pensionati Stabilite le cariche a carattere nazionale e provinciale

Domani mattina (Venerdi 1° dicembre) alle ore 10.30 presso il Circolo della Stampa di Avellino si presenta ufficialmente il “Partito pensionati e lavoratori per l’Italia”.

Questo movimento nasce in Irpinia e intende radicarsi in tutta la nazione.

Stabilite 10 cariche a carattere nazionale e in provincia:

ANTONIO DE LIETO Pres. Naz.le

MASSIMO PICONE Segr. Naz.le

ANNA PATERNOSTRO V. Segr. Naz.le e resp. Pari Opportunità

GIANLUCA AMATUCCI V. Segr. Naz.le e resp. Relazioni esterne

TERESA CAPUTO V. Segr. Naz.le e resp. Organizzativo

ANGELO DI PALMA V. Segr. Naz.le e Comparto Scuola

GIULIO MORRONE Tesoriere

GENNARO SANNINO V. Segr. Naz.le Comparto Sicurezza

FRANCO PICARDI V. Segr. Naz.le Delega Sicurezza

NICOLA DE GENNARO Delegato Naz.le Comparto Lavoro

Il partito si sta radicando su tutto il territorio nazionale con nuovi ingressi ed iscrizioni. Riunioni tra simpatizzanti ed iscritti si sono già tenute in Puglia, a Cuneo in Piemonte, a Napoli, nella zona del Nord-Est d'Italia, a Rovigo in Veneto, a Vicenza e a Roma. In queste sedi sono già stati stabiliti i nominativi dei vari responsabili territoriali.