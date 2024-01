Cervinara, Forza Italia non vota a favore della sfiducia: salva Caterina Lengua Cioffi e Sellitto non si aggiungono ai consiglieri che avevano presentato la mozione, respinta oggi

Sfuma il tentativo di destituire l'amministrazione di Caterina Lengua a Cervinara, respinta la mozione di sfiducia presentata da sei consiglieri comunali: Filuccio Tangredi, Raffaella Cioffi, Paola Pallotta. Giovanni Bizzarro, Giuseppe Ragucci e Filomena Carofano.

Si è tenuta questa mattina la riunione del Consiglio Comunale, l’assise era stata convocata per le 8.30 ma è cominciata alle 9.30 con le presenze di tutti i consiglieri comunali e del sindaco. C’era attesa per la posizione che avrebbero assunto i due consiglieri di opposizione del gruppo Uniti per Cervinara, Domenico Cioffi e Luca Sellitto, dopo l'ultimatum lanciato dal coordinameto locale di Forza Italia.

Al termine di una lunga discussione la mozione di sfiducia che necessitava di sette voti, è stata respinta. Infatti Cioffi e Sellitto non hanno votato a favore della mozione di sfiducia ma al contempo fanno sapere di non avere intenzione di appoggiare la maggioranza, valutando di volta in volta provvedimenti da approvare in aula.