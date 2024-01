Grottaminarda, il circolo di Fratelli d’Italia sceglie Mainolfi e Blasi Sabato e domenica il voto del congresso provinciale del partito della Meloni

Il coordinatore del circolo Fratelli d'Italia di Grottaminarda Gennaro Blasi insieme agli altri iscritti, dopo una lunga e intensa discussione, in vista del congresso provinciale di Fratelli d'Italia che si terrà sabato e domenica prossimo presso l'Hotel de la Ville ad Avellino, hanno deciso di sostenere il candidato Presidente dott. Aniello Mainolfi attuale Responsabile Provinciale per gli enti locali di Fratelli d'Italia ed all’attuale coordinatore di circolo Gennaro Blasi, candidato a Dirigente Provinciale nel futuro Esecutivo Provinciale di Fratelli d'Italia. I

noltre il circolo Fratelli d'Italia di Grottaminarda ricorda che per il congresso provinciale è stato istituito anche un seggio periferico presso il Circolo Fratelli d’Italia “Sen. Enea Franza” di Ariano Irpino, via D’Afflitto n.13. In conclusione il coordinatore Blasi nel ringraziare tutti gli iscritti e simpatizzanti augura un grande in bocca a lupo a tutti i candidati che sappiano ognuno di loro dare il massimo contributo per la nuova sfida che si dovrà costruire per la Valle Ufita e per l’intera Irpinia.