"Rino Genovese ottimo candidato, la pre-condizione è dire no a Festa" Forza Italia, in vista del congresso, detta la linea verso le amministrative

"Forza Italia sarà in campo con una propria lista alle amministrative di Avellino". Ad affermarlo il parlamentare Francesco Maria Rubano che oggi al Circolo della stampa ha presentato il congresso provinciale che andrà in scena sabato 27 gennaio al Carcere borbonico.

Ma c'è aria di spaccatura nel centrodestra. Fratelli d'italia ha appena eletto il nuovo presidente provinciale Ines Fruncillo e strizza l'occhio, almeno in qualche sua componente, a Gianluca Festa. Resta da capire cosa farà la lega ma intanto Forza Italia ha molto chiare le sue idee.

“I vertici regionali del partito faranno un focus con le sensibilità del territorio e sono sicuro che con la intelligenza e la diplomazia che è propria del centro-destra riusciremo a fare i sintesi nell'interesse della collettività, della cittadinanza e degli irpini. Ovviamente ognuno ha la propria dignità, noi faremo valere le ragioni di Forza Italia e sono sicuro che le intelligenze campane del partito, dei partiti del centro-destra sapranno trovare la sintesi".

"Rino Genovese è un ottimo candidato per questa città, però noi non facciamo fughe in avanti. Ma Forza Italia non può sostenere Festa, questa è la pre-condizione di tutto. C'è questa proposta di Genovese, per noi può andar bene. Vediamo anche le altre sensibilità della coalizione cosa diranno".