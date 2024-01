Amministrative Avellino: "Il consigliere Urciuoli formi una lista 5 Stelle" La richiesta di Giuseppe Pavarese, Gerardo Masaniello e Vincenzo Evangelista, iscritti al Movimento

Nell’avvicinarsi delle prossime elezioni amministrative di Avellino e tenuto conto dello scenario politico locale, i sottoscritti Giuseppe Pavarese, Gerardo Masaniello e Vincenzo Evangelista, iscritti all’Associazione MoVimento 5 Stelle nonchè facenti parte del gruppo territoriale di “Avellino”, in nome proprio e per conto di altri iscritti e simpatizzanti del movimento, CHIEDONO al dott. Luigi Urciuoli, nella qualità di primo degli eletti a Consigliere Comunale di Avellino nella lista del M5S, di attivarsi come promotore per la formazione di una lista con il simbolo del M5S in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 1, 2, 3 del Regolamento e ogni altro adempimento previsto dallo statuto sociale. I sottoscritti richiedenti, invitano altri iscritti e simpatizzanti a manifestare al suindicato promotore il loro consenso, possibilmente in forma scritta, per un governo del territorio che abbia come orientamento i punti cardine dell’azione politica del Movimento 5 Stelle per poter costruire tutti insieme un futuro migliore per noi e per le future generazioni.