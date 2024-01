Amministrative Avellino, congresso Forza Italia: "Ora dialogo e programmi" Il Partito dei Pensionati : momento prezioso di confronto

Come accaduto in precedenza con Fratelli d'Italia, anche il partito di Forza Italia ha invitato il "Partito Pensionati e Lavoratori per l'Italia" al proprio congresso provinciale.

Il commento del Segretario nazionale, Massimo Picone: "Una folta delegazione del nostro partito parteciperà a questa importante assise per Forza Italia.

Sarà interessante seguire il dibattito del partito per capire come si posizionerà sui temi nazionali e provinciali, considerando già chiara la posizione in vista delle Amministrative ad Avellino.

Per noi questo evento può rappresentare un momento di apertura al dialogo, come già fatto con gli amici di Fratelli d'Italia.

Abbiamo accolto con piacere l'invito giunto dal Coordinamento Regionale e Provinciale degli azzurri nella persona di Alessia Castiglione.

Qualche giorno fa avevamo già seguito la conferenza stampa tenuta da Alessia Castiglione, Anna Maria Vecchione e altri esponenti regionali presso il Circolo della stampa di Avellino.

Sabato 27 gennaio nella sala blu dell'ex carcere borbonico, a partire dalle 10.00 si svolgerà questo evento che intende rilanciare il partito del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani.

In discussione, per Forza Italia, le linee programmatiche del partito in vista di importanti scadenze.

Per quanto ci riguarda, siamo aperti al dialogo e al confronto sui temi veri della politica, sulle richieste dei cittadini ed i loro bisogni.

Il "Partito Pensionati e Lavoratori per l'Italia" è autonomo, libero e avrà modo di scegliere su basi concrete dove e con quale coalizione schierarsi.

Alla base dei nostri ragionamenti c'è sempre la tutela dei cittadini e l'obiettivo di creare un progetto ed un programma comune con altre forze che scenderanno in campo".