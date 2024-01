Avellino, Cosimo Sibilia in Fratelli d'Italia? "Una fake news..." Il pioniere di Forza Italia al Sud smentisce le voci: "Resto sempre un esponente di centro destra"

Ammette di essere oggi a disagio in Forza Italia per come è gestito il partito in Campania. Ma Cosimo Sibilia, pioniere degli azzurri nel Sud Italia (fu lui a fondare il primo club in Irpinia a Mercogliano nell'anno in cui Berlusconi decise di scendere in campo) non aderisce al momento a nessun altro partito.

"Quella di Forza Italia è l'unica tessera di partito che ho avuto in tasca", conferma, smentendo così categoricamente una sua adesione a Fratelli d'Italia, che in Irpinia ha scelto al congresso provinciale dei giorni scorsi una sua ex fedelissima, Ines Fruncillo, come presidente del partito.

Ad alimentare le illazioni proprio la presenza di Sibilia tra il pubblico del congresso provinciale del partito della Meloni, "ma - ha chiarito Sibilia - ero presente esclusivamente come osservatore, sono sempre un esponente del centro destra". L'ex parlamentare sarà, per giunta, presente sabato anche al congresso provinciale di Forza Italia. Come dire: la storia personale non si cancella.

p.m.