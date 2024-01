Elezioni Avellino, ancora una fumata nera al tavolo di centrosinistra Ieri sera riunione fiume a Via Tagliamento

Stabilito l'election day per l'8 e il 9 giugno prossimi, quando si voterà per le Europee e per le Amministrative, ad Avellino partiti e coalizioni cercando di dare una sterzata al processo di individuazione del candidato apicale.

I delegati di Partito democratico, Movimento cinque stelle, Sinistra italiana, Si Può, Avellino prende parte e Controvento, si sono riuniti nella serata di ieri nella sede provinciale di via Tagliamento, per iniziare a ragionare concretamente sul da farsi dopo il forfait di Benedetto De Maio. All’incontro di ieri, però, nessuno ha fato nomi, si tenta di definire primaditutto il metodo con cui arrivare ad una nuova sintesi. Nessuna proposta è arrivata formalmente nel corso della riunione. I rumors degli ultimi giorni sull'eventuale candidatura di Antonio Limone, direttore dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, non hanno trovato alcuna conferma. Solo il Movimento Cinque Stelle ha un nome: si vorrebbe puntare sul dirigente scolastico Pietro Caterini, preside dell’Istituto Agrario “De Sanctis”. E questa sarà la proposta dei grillini che al momento non trova sponde negli altri partiti della coalizione. A prevalere per il momento tatticismi e attendismo. Si attende un passo avanti del Pd, in qualità di partito maggioritario, prima di avanzare proproste più concrete.