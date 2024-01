Avellino, Fratelli d'Italia ha deciso: "Nessun appoggio a Festa, sì a Genovese" Fruncillo al congresso di FI rompe gli indugi: il giornalista incarna lo spirito di rinnovamento

La svolta è arrivata a margine del congresso provinciale di Forza Italia che ha eletto Carmine De Angelis coordinatore provinciale degli azzurri. La neo presidente provinciale di Fratelli d'Italia Ines Fruncillo, chiamata a intervenire sul palco della sala blu del Carcere Borbonico con Fulvio Marrtusciello e Alessandra Mussolini, in chiusura dei lavori ha chiaramente indicato nel giornalista Rino Genovese il nome giusto per la candidatura apicale della coalizione di centrodestra alle prossime amministrative nella città di Avellino.

Nessuna spaccatura dunque, Fruncillo ha chiarito di voler prendere le distanze nette dal sindaco uscente Gianluca Festa smentendo dunque le voci che volevano Fdi schiacciato su posizioni ambigue e trasformiste. La presenza del consigliere regionale Livio Petitto al congresso di Fratelli d'Italia la scorsa settimana del resto conferma l'avvicinamento dell'alleato di Festa, ex Pd, al partito della Meloni, e proprio per questo la presidente Fruncillo ha voluto rimarcare oggi la distanza dall'esperienza di Festa.

A confermare quanto dichiarato pubblicamente anche una nota stampa del Circolo di Fratelli d'Italia di Avellino

"Il circolo di Fratelli d’Italia Avellino, presente al congresso provinciale di Forza Italia con il suo commissario e l’intero coordinamento, si complimenta con il dottor Carmine De Angelis e l’avv. Annamaria Vecchione per l’elezione rispettivamente a segretario provinciale e cittadino di Forza Italia. L’avv. Vincenzo Quintarelli si compiace, inoltre, per la pubblica dichiarazione di sostegno al candidato Rino Genovese da parte della neo-presidente provinciale di Fdi, Ines Frungillo al termine dei lavori congressuali. L’intero circolo cittadino e la sua dirigenza locale apprezzano la scelta di campo campo e di uomini che Fratelli d’Italia ha compiuto in maniera netta e pubblica mettendo fine a paventati appoggi diretti o indiretti al sindaco in carica. “Rino Genovese incarna perfettamente lo spirito di rinnovamento di cui ha bisogno la città per voltare pagina. Capacità, senso della misura, cultura e soprattutto amore per questa sua terra fanno di lui il migliore candidato possibile e l’incarnazione di tutto ciò che deve essere il sindaco della città capoluogo. A questo punto”, conclude Quintarelli, “ tutta Fratelli d’Italia si schiera con lui ed attende solo la sua disponibilità alla candidatura per aderire in qualsiasi modalità a questa comune battaglia”.

Il candidato in pectore Rino Genonovese ha fatto capolino nella sala del congresso di Forza Italia, e ha partecipato da spettatore ai lavori. A seguire ha incontrato il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri giunto intorno alle 14,20 al pranzo organizzato dal partito in un noto ristorante del centro insieme al coordinatore regionale Fulvio Martusciello e al neo coordinatore provinciale Carmine De Angelis. Qui Genovese ha avuto modo di confrontarsi per decidere il da farsi. Nei prossimi giorni il tavolo delle forze di centrodestra.