Voto Avellino, Partito Pensionati e Lavoratori per l'Italia avrà suo candidato De Lieto: "Presenteremo lista di partito, serve un gesto di coraggio"

Riunione del Direttivo Nazionale del “Partito Pensionati e Lavoratori per l’Italia” questo pomeriggio ad Avellino.

Alla presenza del Presidente Antonio De Lieto, del Segretario Massimo Picone e dei vertici nazionali si è discusso un ordine del giorno dedicato ai temi del Superbonus, la protesta degli agricoltori italiani, la sicurezza nelle città, la crisi del comparto scuola e di vari settori industriali ma anche del rilancio delle aziende e del mondo occupazionale.

A partire da domani, iniziando dalla questione del Superbonus, ogni referente settoriale del partito divulgherà alla stampa quella che è la nostra posizione su ogni singolo tema.

Passando al discorso delle prossime scadenze elettorali, il Direttivo si è soffermato sulla competizione legata alle elezioni Europee ma anche alle amministrative per il Comune di Avellino, luogo simbolo dove è nato il “Partito Pensionati e Lavoratori per l’Italia”.

Il gruppo riunito ha discusso della possibilità di presentare una lista di partito alle prossime amministrative e ha stabilito che il partito stesso intende concorrere alla competizione elettorale.

Antonio De Lieto ha affermato: “Ci presenteremo alle elezioni al Comune di Avellino con la nostra lista di partito.

Serve un gesto di coraggio e un’azione diretta, chiara, rispetto all’elettorato avellinese a dir poco disorientato rispetto ad un possibile candidato in contrapposizione al sindaco uscente Festa.

Quello che sta accadendo nel centrodestra avellinese, spaccato al suo interno e tra i partiti di una non coalizione ci ha fatto riflettere e dobbiamo scendere in campo con un nostro candidato a Sindaco e con la nostra lista.

Nessun apparentamento da parte nostra. Siamo noi anzi a chiedere ad altri partiti, se vorranno, di confrontarsi con il nostro programma politico.

Avevamo già anticipato da oltre un mese che avremmo provato questa battaglia.

Abbiamo il nostro “Davide”, non di nome ma di ruolo, che proveremo a supportare al nostro meglio in una lotta impari, difficile e dispendiosa di energie.

Abbiamo individuato una figura di tutto rispetto, una persona perbene che a questa città ha dato tanto in vari settori con umiltà e spirito di sacrificio, un professionista che ha dalla sua la stima ricambiata da cittadini ed amici.

A breve presenteremo ufficialmente il nostro candidato.

Tutto questo ci garantirà autonomia, libertà e la possibilità di dire a questa città e agli avellinesi che, nella confusione generale, siamo noi a proporre una vera, libera alternativa al governo attuale della città.

Una battaglia di libertà che porta avanti un partito libero come il nostro per provare a rendere questa competizione elettorale interessante e carica di contenuti che sono già inseriti nel nostro programma per la città, per il bene di Avellino”.