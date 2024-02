"L'Irpinia e le aree interne": ad Avellino il Cantiere delle Idee dei 5 Stelle Sabato l'incontro con la Vice presidente del Senato Mariolina Castellone

Il Cantiere delle Idee farà tappa ad Avellino sabato 3 Febbraio alle ore 17.00 presso l’ex Carcere Borbonico sala Blu.

Tema dell’incontro: “l’Irpinia e le aree interne”.

L'incontro si propone di analizzare le specificità dei territori interni e di discutere le possibili politiche di sviluppo e valorizzazione delle risorse irpine. L'obiettivo principale è quello di creare un dialogo costruttivo, capace di individuare soluzioni condivise e promuovere lo sviluppo sostenibile di queste zone.

Il laboratorio di politica partecipata del Cantiere delle Idee rappresenta un luogo di incontro tra cittadini, istituzioni e associazioni, dove le idee possono trovare spazio per essere ascoltate e valorizzate. L'evento del 3 febbraio rappresenta un'importante occasione per mettere in moto una riflessione sul futuro di Avellino e delle aree interne.

Saranno presenti con la Vice Presidente del Senato della Repubblica Mariolina Castellone, il Vicepresidente M5s Michele Gubitosa, il consigliere regionale Vincenzo Ciampi, il consigliere comunale Nando Picariello, i rappresentanti e attivisti dei gruppi territoriali di Avellino, Montoro e Morra De Sanctis, ed i rappresentanti di associazioni locali e forum giovanili.

“Il Cantiere delle Idee - dice la Sen. Mariolina Castellone - è un luogo di condivisione di idee e di costruzione di progetti insieme ai cittadini che scelgono di partecipare e fare rete. Questo strumento che abbiamo creato serve ad ascoltare le idee, condividere le proposte e trasformarle in progetti sociali e disegni di legge con l’obiettivo di creare una società più giusta. Perché in un momento storico in cui i divari e le disuguaglianze sono aumentati, la politica deve interrogarsi su come “unire” il Paese ed elaborare proposte che possano valorizzare i territori, ridare una speranza ai giovani e progettare un futuro di opportunità accessibili a tutti. In questo appuntamento ad Avellino, discuteremo delle specificità e delle esigenze dell’Irpinia.”

“La provincia di Avellino – dice la referente del gruppo territoriale M5s Avellino Rita Sciscio - vive la forte crisi dello spopolamento con una conseguente grave crisi economica; subisce un’aggressione della malavita organizzata che si insinua nella pubblica amministrazione e nell’economia; patisce una enorme disattenzione all’ambiente che porta ad un depauperamento delle risorse locali. Abbiamo invitato (con i gruppi territoriali di Montoro e Morra guidati da Rosalba Pellecchia e Luciano Del Priore) organizzazione civiche di cittadini, associazioni e forum territoriali. Saranno imprese, studenti, ambientalisti, artisti locali a portare esperienze e proposte al nostro incontro che possono diventare materia di iniziative legislative. E lavoriamo perché tali proposte siano da stimolo ad un confronto sul futuro della nostra città e della nostra provincia”.