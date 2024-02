De Luca con i sindaci a Roma, assenti Festa e Manfredi: ma ci saranno 2 delegati No all'autonomia differenziata e al blocco risorse sviluppo e coesione: la manifestazione

Dal sindaco di Caserta e presidente dell'Anci regionale Carlo Marino, esponente del Pd, passando per Clemente Mastella, primo cittadino di Benevento e leader di Noi di Centro, e per Vincenzo Napoli, fascia tricolore di Salerno e fedelissimo del governatore Vincenzo De Luca. Saranno tanti gli amministratori campani presenti domani alla manifestazione voluta dal presidente della Regione per contestare l'autonomia differenziata e il blocco delle risorse del Fondo sviluppo e coesione. L'appuntamento è a Roma, in piazza Santi Apostoli, alle 11. Una delegazione potrebbe anche raggiungere la sede del ministero per la Coesione territoriale, guidato da Raffaele Fitto. Ma il ministro, così come la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non ci sarà: entrambi sono attesi in Calabria, proprio per la firma dell'accordo di coesione con la Regione guidata dal forzista Roberto Occhiuto. Tra gli assenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha oggi confermato la presenza di un'assessora della giunta comunale (la dem Teresa Armato) e il primo cittadino di AVELLINO Gianluca Festa, con la città rappresentata, anche in questo caso, da un delegato.

Saremo in tanti, molti più di quanti io avessi in precedenza immaginato", assicura Marino, che oggi ha inviato nuovamente una lettera agli amministratori per invitarli a partecipare a un'iniziativa, quella di domani, che rappresenta un "importante presidio istituzionale", scrive il numero uno dell'Anci Campania. "Sarà l'occasione per mostrare unità, intesa, condivisione e solidarietà nella difesa delle nostre comunità locali", evidenzia Marino, ricordando di aver "lavorato in queste settimane affinché questo presidio sia un'occasione bipartisan, in cui tutti i sindaci, indossando la fascia tricolore, possano riconoscersi ed esprimere unità e coesione nel difendere gli interessi dei propri cittadini". Ma, a quanto risulta, non ci saranno domani a Roma esponenti del centrodestra, da sempre critici rispetto all'iniziativa voluta da De Luca e dall'Anci. Il governatore, però, incassa il sostegno anche del Movimento 5 Stelle regionale, della Rete dei sindaci Recovery Sud (con la presenza di primi cittadini da Molise, Calabria, Puglia, Basilicata), di Cgil e Uil.