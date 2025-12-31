Avellino, Biancolino: "2025, non ti dimenticherò mai" Il tecnico sui social: "Il nuovo anno sia un abbraccio di sogni, passione e serenità"

Ultime ore nel 2025, l'anno che ha visto il ritorno dell'Avellino in Serie B con Raffaele Biancolino che anche da allenatore ha centrato la promozione in Cadetteria con i lupi. Tempo di bilanci e per il tecnico biancoverde è un dolce sipario sull'anno solare con la prospettiva da rilancio nel 2026 per un gruppo che sta vivendo la stagione del ritorno in B con il controllo delle operazioni, con una posizione vicina alla zona playoff e ben distante da quella playout/retrocessione in un'annata in cui il club irpino si è posto l'obiettivo primario della salvezza tranquilla. "Che la fine di quest’anno sia un momento di gratitudine e il nuovo anno un abbraccio di sogni, passione e serenità. Nello sport come in famiglia, che non manchino mai il cuore, l'unione e la gioia di condividere ogni passo. Arrivederci 2025, non ti dimenticherò mai. Buon anno a tutti": così Biancolino sul canale ufficiale social.