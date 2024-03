Avellino, Unione Popolare: incontro con De Magistris e D'Andrea "Per Avellino, il coraggio della coerenza"

Mercoledì 13 Marzo 2024, presso la sala blu del Carcere Borbonico, alle ore 17.00, Modestino Martino presenta l’incontro con Luigi de Magistris e Aldo D’Andrea dal titolo: “Per Avellino, il coraggio della coerenza”.

"Nello spirito costruttivo che ci caratterizza, - si legge in una nota - si fa appello ai molti non rassegnati, ai non indifferenti, ai resistenti alle effimere lusinghe di un sistema politico abile e audace solo nel suo vivere autoreferenziale, sempre sensibile alla utile promozione di se stesso, ma, di contro, discosto dai bisogni delle persone, impreparato o incapace a suscitare attrazione e a richiamare alla partecipazione le cittadine e i cittadini. L’astensionismo elettorale è sua conseguenza logica, fedele, forse anche auspicata.

Ripartiamo. Mercoledì è occasione giusta per ritrovarci insieme, incontrarci, ascoltarci, parlarci. Noi ci siamo, e convintamente ci saremo, distanti da equivoci. Unione Popolare è pronta al confronto".