Avellino, il campo largo si rimette in piedi: pace fatta Pizza-Gubitosa Ma il consigliere regionale Ciampi se ne va polemicamente quando parla Santoro che critica il M5S

Dal confronto sulla tragica vicenda di Aldo Moro alla ripresa del dialogo per rimettere in piedi il campo largo in vista del voto ad Avellino. Alla fine è stato questo il senso del confronto al circolo della stampa organizzato dal circolo "Cattolici democratici Fausto Addesa". Tra i protagonisti Antonio Limone, Amalio Santoro, Franco Fiordellisi, Michele Gubitosa e Nello Pizza.

Si è sostanzialmente chiusa la polemica tra Cinque Stelle e Pd, nonostante l'aspro intervento di Amalio Santoro con critiche nemmeno tanto velate al movimento di Conte che hanno spinto il consigliere regionale Vincenzo Ciampi ad abbandonare la sala, visibilmente contrariato. Ma, nonostante tutto, i lcampo largo è pronto a ripartire. "Ma la partita con Festa era già aperta anche prima dell'intervento della Procura", ha sentenziato Santoro che si è lasciato andare ad una battuta di dubbio gusto sul rischio "galera" per Festa.

Centrosinistra: superare lo stallo

Rispetto allo stallo verso le amministrative ad Avellino, si registrano, dunque, prove di riconciliazione tra Pd e Cinque Stelle. Il segretario dem Nello Pizza a margine dell'iniziativa sulla figura di Aldo Moro si augura che "la discussione sul nome del candidato prosegua con gli alleati, a comiciare dai grillini e che l'indicazione arrivi dal territorio e non da Roma". Il deputato Michele Gubitosa dal canto suo ribadisce cje "è il momento che si ascoltino tutte le anime del tavolo, per un anno ho lasciato piena autonomia e indipendenza agli attori di questa coalizione. Ora si decida".