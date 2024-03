Avellino al voto, Gengaro: "Basta, non mi faccio impallinare dal fuoco amico" La conferenza stampa domani al circolo della stampa . Gengaro: basta dire che sono candidato da Roma

Voto ad Avellino, non c'è pace per il campo largo. Mentre il Movimento 5 stelle aspetta dai dem il nome del candidato sindaco per le comunali 2024, esce di scena Antonio Gengaro che spiega: "Basta, non mi faccio impallinare dal fuoco amico".

Era uno dei nomi dei papabili candidati quello di Gengaro per le ormai prossime comunali. Intanto il tempo scorre e non si trova la quadra e convergenza sul possibile candidato di campo largo a centrosinistra. Ma Gengaro spiegherà tutto alla stampa, domeni presso il Circolo della Stampa, nella sala interna. Antonio Gengaro, esponente del Circolo del Partito Democratico "Aldo Moro", incontrerà cittadini e giornalisti domani 20 marzo 2024 alle ore 17:30 e terrà una conferenza stampa sull' alleanza del campo largo da realizzare per il futuro della città di Avellino. Intanto Avellino Prende Parte abbandona il tavolo dell'alleanza allargata.