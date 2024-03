Avellino, il campo largo ha deciso: Pizza o Gengaro per la sfida elettorale Il Pd ha presentato i due nomi agli alleati, ora a breve si attende la risposta definitiva

Ormai ci siamo. Il campo largo ha compiuto un passo decisivo stasera verso le elezioni amministrative di giugno ad Avellino.

Al tavolo della coalizione - che si è riunito presso la sede dei dem a via Tagliamento - il Pd ha presentato due nomi agli alleati: il segretario provinciale del partito, Nello Pizza, e l'ex vicesindaco Antonio Gengaro, espressione dell'ala Schlein che ha già ricevuto il sostegno anche dei deluchiani e di esponenti locali come Enzo De Luca e Rosetta D'Amelio.

Si tratta di una svolta importante, perché ora gli alleati dovranno dare una risposta definitiva a breve. Ogni partito dovrà discutere di queste due ipotesi al proprio interno. Controvento ha confermato l'intenzione di puntare su Antonio Gengaro, mentre il Movimento Cinque Stelle e Sinistra Italiana hanno preso tempo, annunciando di voler effettuare un ulteriore passaggio negli organismi interni dei rispettivi partiti per avere la massima condivisione sul candidato sindaco da mettere in campo per il voto di giugno.

Va ricordato che i Cinque Stelle hanno sempre evidenziato la difficoltà di sostenere l'attuale segretario del Pd che fu protagonista della sfiducia al sindaco Cinque Stelle dell'epoca Vincenzo Ciampi. La situazione, dunque, si è sbloccata. Ed ora in tempi brevi finalmente il campo largo avrà il suo candidato sindaco per la città capoluogo.