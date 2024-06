In migliaia ad Avella per il concerto di Clementino: scatta l'ordinanza traffico Stasera il grande evento del rapper

Oggi, Domenica 2 Giugno, nella cornice di una collina immersa nella natura, ai piedi dell’imponente Castello Normano di Avella, si terrà il concerto di "Clementino" uno dei rapper più importanti della scena nazionale ed internazionale. Sono attesi migliaia di fans per l'evento gratuito. L'area evento sarà aperta dalle ore 17 ma in paese c'è già grande fermento. Il sindaco Vincenzo Biancardi ha infatti una speciale ordinanza per disciplinare traffico e mobilità. "Siamo terra di cultura, tradizioni e grande accoglienza.Siamo ormai una realtà turistica .Avella è il Comune che funziona da naturale collante tra l’area metropolitana di Napoli e l’Irpinia e siamo comune capofila di 70 comuni nella DMO di nuova costituzione. L'intero mandamento brilla in questo giorno speciale, che apre il tour di un'artista di questo territorio , che ama e premia la sua terra - spiega il sindaco Biancardi -. Sono ore di grande fermento e grandi manovre e preparativi per garantite il migliore degli svolgimento. Chiediamo a tutti di collaborare per godere insieme una grande serata, fatta di musica, gioia e divertimento. Forza Clementino e grazie di essere qui".

Il Comando di Polizia Municipale di Avella, guidato dal sottotenente Luigi Ambrosino, ha emesso un'ordinanza speciale per il concerto di Clementino. Dettagli completi disponibili sul sito ufficiale del Comune amministrato dal sindaco Vincenzo Biancardi.

Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro, è uno tra i rapper italiani di maggior successo. Nato ad Avellino e cresciuto tra Cimitile e Nola, nel napoletano.

Muove i primi passi nella musica rap all’età di 14 anni. Dopo aver vinto varie competizioni di freestyle tra il 2004 e il 2006, firma un contratto con l’etichetta discografica indipendente "Lynx Records", pubblicando l’album di debutto dal titolo "Napolicomio" (cantato sia in italiano che in napoletano).

Tre anni più tardi Clementino pubblica altri dischi e nel 2012 forma il duo "Rapstar" con Fabri Fibra, realizzando nel medesimo anno "Non è gratis". Nello stesso anno recita nell'opera teatrale di Pino Quartullo "Che ora è?" tratta dall'omonimo film del 1989 di Ettore Scola.

Nel 2013 il passaggio all’Universal, con cui pubblica poco tempo dopo "Mea culpa", che riscuote un buon successo, arrivando in quarta posizione nella Classifica FIMI Album. Con questo disco si aggiudica anche il disco d’oro. L’ultimo album in studio (l’ottavo) è "Black Pulcinella" del 2022.