Radici: premio speciale a Roma all'Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia Grande successo alla camera dei deputati per l'evento finale del festival

Si è conclusa con grande partecipazione e profondo entusiasmo la prima edizione del festival delle radici che ha celebrato il suo evento finale nella prestigiosa aula dei gruppi parlamentari della camera dei deputati.

L’iniziativa, ideata dalla glocal think -per valorizzare l’identità culturale e il patrimonio delle comunità locali attraverso il turismo delle radici, ha raccolto consensi da istituzioni, amministrazioni, associazioni e cittadini provenienti da tutta l’Italia.

I lavori si sono aperti alle ore 10.45 con i saluti istituzionali e la moderazione del giornalista parlamentare Stefano Zago, direttore di teleambiente. Sono intervenuti: Toni Ricciardi, storico delle migrazioni, Giovanni Maria De Vita, direzione generale per gli Italiani all’estero Maeci, Paolo Giuntarelli, direttore regionale affari della presidenza, turismo, cinema e sport, Michele Cammarano, presidente commissione aree interne regione Campania.

A seguire, è stato presentato l’annullo filatelico realizzato da poste italiane, con l’intervento di Marco Di Nicola, responsabile commerciale filatelia.

La mattinata è proseguita con un focus sul tema: “Sviluppo sostenibile dei piccoli comuni: il progetto glocal think”, con gli interventi di: Vincenzo Castaldo, presidente glocal think, Alfonso Pecoraro Scanio, docente di turismo sostenibile e membro del board scientifico, Filomena Maggino, Università La Sapienza di Roma, board scientifico glocal think quest’ultima collegata in videoconferenza.

“Il festival delle radici non è solo un evento, ma una chiamata collettiva all’impegno e all’azione. Le radici per noi sono ispirazioni: rigenerazione, accoglienza, destinazione, innovazione, comunità e competenze. Sono i valori che guidano il lavoro di glocal think, un ecosistema che cresce dal basso e si nutre di relazioni. Oggi, vedere questa sala piena, con oltre 300 presenze tra amministratori, scuole, università, imprese e associazioni, è la prova concreta che quell’ecosistema, a livello nazionale, ormai esiste. Ma per costruire davvero il futuro dei territori servono strumenti: visione sistemica, investimenti nei servizi e nelle infrastrutture, formazione continua e strutture capaci di trasformare le idee in azioni. Solo così possiamo colmare i divari e generare impatti misurabili, sostenibili e condivisi.” . Ha dichiarato Vincenzo Castaldo nel suo intervento.

Spazio poi al racconto delle tappe del festival delle radici 2024 affidato alla direttrice artistica Emanuela Sica che ha evidenziato l’ispirazione che ha guidato festival, il suo valore, la capacità di essere un progetto di comunicazione integrata, i numeri dell’evento che ha coinvolto 35 paesi e 26 tappe, insieme alle prospettive del nuovo format per il 2025

Momento culminante dell’evento è stata la cerimonia di premiazione, che ha voluto riconoscere l’impegno di comuni, scuole e associazioni che hanno fatto del festival una vera esperienza di comunità.

Premi conferiti:

Premio "Radici in comune"

Consegnato a Toni Ricciardi e dal presidente glocal think Vincenzo Castaldo ai Comuni italiani che hanno abbracciato con visione e coraggio il progetto (e che erano presenti in aula): Lacedonia, Salza Irpina, Sant’Angelo dei Lombardi, Chiusano di San Domenico, Mercogliano, Aquilonia, Calabritto, Sant’Andrea di Conza, Roncegno Terme, Castello Tesino, Allumiere, Alvito, Pofi, Castiglione in Teverina, Castel di Tora, Bolsena. (Agli altri comuni aderenti, ma non presenti alla cerimonia, il premio sarà consegnato tramite posta)

Premio "Cuore Civico"

Consegnati da Alfonso Pecoraro Scanio alle seguenti realtà associative:

No Profit Vallepietra, Italea Campania, Pro Loco Salza Irpina, Lacedonia Insieme, Consulta Donne Lioni, Pro Loco Roncegno Terme, Gruppo Folk Castello Tesino, gruppo “Dilettori” (Castiglione in Teverina), Centro Anziani e Pro Loco Chiusano di San Domenico, APA Allumiere, Fondazione Aldo Vella.

Premio "Germogli di Futuro"

Assegnato dalla direttrice artistica Emanuela Sica e dell’artista Caterina Pontrandolfo alle scuole e alle nuove generazioni che hanno coltivato il senso delle radici:

Opera Scuola di Musica Castelfranci, Istituto Omnicomprensivo F.lli Agosti Bagnoregio, IIS Francesco De Sanctis Sant’Angelo dei Lombardi, IIS "L. Vanvitelli" – Lioni, I.C. Alessandro Di Meo – Chiusano di San Domenico, Scuola Media T. Mertel – Allumiere, Istituto Omnicomprensivo Statale – Alvito, Forum Giovani Calabritto.

Premi Speciali Tappe del Cuore

Premio “Abate di Montevergine” a sua eccellenza Padre Abate Riccardo Luca Guariglia, per il prezioso contributo spirituale e culturale al festival nella tappa svolta a Montevergine e Loreto.

Premio “Italea Trentino Alto Adige” all’Associazione Italea Trentino, in persona della presidente Miriam Pullo per l’impegno e l’attività svolta che ha consentito di celebrare gli eventi speciali nei comuni di Castello Tesino e Roncegno Terme.

Nel post evento tutti gli intervenuti sono stati ospitati da Donna Cira per un momento di convivialità (grazie allo sponsor partner del festival olidata).

Dall’Irpinia due pullman sono giunti a Roma, sponsorizzati dalla Dmo Irpinia Montagna d’Amare che ha permesso alle comunità locali/scuole ed Associazioni di essere presenti e rappresentate.

Anche dal Trentino Alto Adige sono intervenuti i rappresentanti dei due comuni insieme al gruppo folk di Castello Tesino. Un sincero ringraziamento viene rivolto a tutto lo staff organizzativo del Festival delle Radici ed in particolare ad Emilia di Girolamo direttrice del Mavv di Portici.