"Ex sindaco Festa ai domiciliari, che sconforto: è una sconfitta per tutti" Lo scrive in una nota il deputato avellinese Michele Gubitosa

“Apprendo con grande sconforto dell’arresto del sindaco di Avellino Gianluca Festa. In attesa del lavoro della magistratura, non possiamo non sottolineare la gravità delle accuse mosse al primo cittadino, ma il mio primo pensiero va alla comunità avellinese, colpita per l’ennesima volta da una notizia estremamente scoraggiante. Oggi è un giorno triste per tutti, per l’amministrazione pubblica e per i cittadini, per la destra come per la sinistra, perché non vince nessuno e perde la città. Si tratta di una sconfitta per tutti. Ed è ancora più preoccupante che questo arresto si inserisca in un contesto nazionale drammatico, nel quale si stanno moltiplicando le iniziative della magistratura e delle forze dell’ordine che riguardano la politica. (...) Un periodo nel quale dobbiamo continuare a batterci per l’affermazione della legalità e dimostrare sempre maggiore intransigenza (...)”. Lo scrive in una nota il deputato avellinese Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle. In queste ore sono numerose le reazioni alla notizia del provvedimento. Come quelle dei candidati sindaci alle prossime amministrative Antonio Gengaro, per il centrosinistra, e Aldo D'Andrea, fino a quella dell'onorevole Gianfranco Rotondi.