Voto Avellino, Rotondi: è Modestino Iandoli il candidato sindaco Così l'onorevole sulle amministrative di giugno ad Avellino

Condivido il profilo di Modestino Iandoli, meritevole di essere sostenuto da tutta la coalizione. Penso che nelle prossime ore toccherà al tavolo nazionale una iniziativa di sintesi che allinei Avellino alla filiera di successi elettorali del centrodestra, ultimo quello di ieri in Basilicata. L’unità del centrodestra è un valore non negoziabile.’’. Così l'onorevole Gianfranco Rotondi annuncia ufficialmente l'appoggio compatto al candidato Iandoli per le prossime amministrative ad Avellino. ‘’Fdi fa bene ad assumere la responsabilità di mettere in sicurezza la presenza di un candidato autorevole del centrodestra alla carica di sindaco di Avellino.", commenta Rotondi.