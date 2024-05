Forza Italia Avellino mette in campo i candidati Romei e Preziosi Il Centrodestra cittadino dovrà sciogliere la riserva

Forza Italia Avellino, dopo un'attenta analisi interna, mette in campo come candidati sindaci Gennaro Romei responsabile Udc e Dino Preziosi consigliere di opposizione uscente. “Scopo è quello di procedere unitari e pertanto entro 48 ore il Centrodestra cittadino dovrà sciogliere la riserva. Non c'è più tempo per aspettare. Forza Italia è già pronta per le prossime amministrative”.

Intanto sabato, al Viva Hotel di Avellino, il campo largo ufficializza la candidatura di Antonio Gengaro con i big dei partiti.